Дочь раскрыла комплексы Долиной

Дочь Ларисы Долиной Ангелина поделилась в своем инстаграм-аккаунте новым снимком артистки. На кадре певица предстает в элегантном синем платье, роскошных серьгах, с пышной прической и ярким макияжем.
Невооруженным глазом видно, что фотография была отретуширована, из-за чего лицо Ларисы Александровны выглядит идеально ровным, без единой морщинки. Глядя на этот снимок, сложно сказать, что Долиной 65 лет.
Поклонники наградили звезду эстрады всевозможными комплиментами. Однако некоторые считают, что артистка чересчур увлеклась преображением. Еще в прошлом году Лариса Александровна перенесла блефаропластику, а позже, вероятно, увеличила губы: эта часть лица выглядит очень выразительной.
К слову, под снимком Ангелина сообщила, что у матери были комплексы по поводу своей внешности. Например, Лариса Александровна считала свой профиль некрасивым.
Напомним, недавно Долина раскритиковала выступление Александра Реввы. Певице не понравилось, как комик исполнил песню Виктора Резникова "Я не умею танцевать". По мнению артистки, никто не имел права изменять этот шедевр.
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