Бывший возлюбленный Пугачевой влез в отношения с Галкиным

На фотографии артистка стоит на крыльце дома. На звезде надето полупальто в клеточку, кожаные черные брюки и кокетливая шляпка. Волосы Примадонны уложены в прическу с мелкими кудрями. Семилетний Гарри прижался к матери и с застенчиво смотрит в кадр.
Поклонники с восхищением приняли снимок супруги Максима Галкина. Однако некоторые нашли связь Аллы Пугачевой с ее бывшим возлюбленным – Владимиром Кузьминым. У пары был бурный роман в конце 80-х, однако эти отношения так в итоге ничем и не закончились. Спустя некоторое время Примадонна вышла замуж за Филиппа Киркорова, а Кузьмин женился. Бывшие возлюбленные до сих пор поддерживают общение и тепло отзываются друг о друге.
"Почему то вначале показалось, что на фото Владимир Кузьмин. Перекрестилась! Показалось... фух... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сестра близняшка Владимира Кузьмина 😆😆 очень похожи", "Или мне кажется, или так оно и есть, Алла Борисовна очень похожа с Кузьминым, особенно прическа))", "На этой фотографии Алла очень похожа на Кузьмина", – написали в комментариях.
Так, сам того не зная, Владимир Кузьмин случайно вмешался в новые отношения Аллы Пугачевой. Впрочем, большинство поклонников сошлись во мнении, что Примадонна в свои годы выглядит невероятно, а схожесть с музыкантом просто совпадение.
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