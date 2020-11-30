Бывший возлюбленный Пугачевой влез в отношения с Галкиным

В минувшие выходные Максим Галкин в личном блоге показал снимок Аллы Пугачевой с сыном Гарри. Певица выглядит просто прекрасно – с трудом верится, что звезде уже 71 год!

На фотографии артистка стоит на крыльце дома. На звезде надето полупальто в клеточку, кожаные черные брюки и кокетливая шляпка. Волосы Примадонны уложены в прическу с мелкими кудрями. Семилетний Гарри прижался к матери и с застенчиво смотрит в кадр.

Поклонники с восхищением приняли снимок супруги Максима Галкина. Однако некоторые нашли связь Аллы Пугачевой с ее бывшим возлюбленным – Владимиром Кузьминым. У пары был бурный роман в конце 80-х, однако эти отношения так в итоге ничем и не закончились. Спустя некоторое время Примадонна вышла замуж за Филиппа Киркорова, а Кузьмин женился. Бывшие возлюбленные до сих пор поддерживают общение и тепло отзываются друг о друге.

"Почему то вначале показалось, что на фото Владимир Кузьмин. Перекрестилась! Показалось... фух... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сестра близняшка Владимира Кузьмина 😆😆 очень похожи", "Или мне кажется, или так оно и есть, Алла Борисовна очень похожа с Кузьминым, особенно прическа))", "На этой фотографии Алла очень похожа на Кузьмина", – написали в комментариях.

Так, сам того не зная, Владимир Кузьмин случайно вмешался в новые отношения Аллы Пугачевой. Впрочем, большинство поклонников сошлись во мнении, что Примадонна в свои годы выглядит невероятно, а схожесть с музыкантом просто совпадение.