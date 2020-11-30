"Об этом никто не знал": известный режиссер о тайне скончавшегося от рака Клюева

Звезда сериала "Воронины", народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года. Несмотря на тяжелый недуг, актер готовился к важной роли. Осенью он мог появиться на театральной сцене в образе Рузвельта.

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