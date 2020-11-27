Друг почтил память скончавшегося от рака Клюева: Текла кровь артиста императорских театров

Новым гостем программы "Судьба человека" стал Валерий Баринов. Звезда сериалов и артист Малого театра рассказала Борису Корчевникову о свой первой и последней встречи с Борисом Клюевым, который долгие годы был другом и коллегой.

По словам актера, впервые он увидел товарища во время учебы в Щепкинском училище. Несмотря на то, что парни были на разных курсах, не заметить Бориса Клюева было невозможно.

Как отметил артист в эфире шоу "Судьба человека", юноша с лицом французского короля производил сильное впечатление. Валерий Баринов заявил, что у друга была интересная особенность: он мог просто смотреть, но у тебя тут же создавалось ощущение, будто что-то не то делаешь. Вместе с Борисом Клюевым артист играл в дипломном спектакле.

Также актер добавил, что до сих пор восхищается силой воли и мужеством коллеги. Когда звезда "Ворониных" уже знала о своем диагнозе, то спокойно относилась к болезни. "С легкостью говорил о том, что час его отмерен", – отметил Валерий Баринов в эфире шоу "Судьба человека".

Последний раз герой программы видел Бориса Клюева во время заседания труппы Малого театра. Тогда больной актер встал и вышел из зала со словами "Не буду вам мешать" – видимо, уже предчувствовал, что дни его сочтены.

Валерий Баринов добавил, что у сгоревшего от рака друга были много регалий, но главное, что он был рожден артистом Малого театра. "В нем текла кровь артиста императорских театров. Он ростом, лицом, внутренней иронии – всем соответствовал этому предназначению", – заявил актер в программе "Судьба человека".