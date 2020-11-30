Победившую на "Голосе" дочь Алсу выдвинули представлять Россию на детском "Евровидении-2021"

Младшая дочь Алсу в этом году была на конкурсе глашатаем. Из студии в Москве на фоне Красной площади и собора Василия Блаженного она объявляла результаты голосования национального жюри. Европейская телеаудитория была в восторге – красивая, артистичная девочка с идеальным английским. Это словно бы еще один национальный символ нашей страны!
А российские поклонники 12-летней Микеллы Абрамовой теперь выдвигают ее для участия в детском "Евровидении" 2021 года. Обращение фанатов к с просьбой отправить дочь Алсу на престижный конкурс будет в ближайшие дни направлено российской отборочной комиссии. Место проведения смотра пока не определено, но совершенно очевидно, что Микелла может стать его украшением.
Как стала в свое время ее талантливая мама – ровно 20 лет назад на "Евровидении" в Стокгольме с песней Solo она заняла второе место. Тогда 16-летняя девушка, номер которой ставил Александр Цекало, стала сенсацией. Но первое к недовольству фанатов было присуждено датскому дуэту Olsen Brothers. После финала представители российской делегации пытались оспорить результат, считая, что скандинавские братья-рокеры использовали в выступлении компьютерную обработку голоса. Но их жалобу не приняли. А для европейской аудитории первой была все равно Алсу.
Теперь же у ее талантливой дочери есть шанс повторить успех в Старом свете. Микелла в апреле 2019 года стала одной из победительниц 6-го сезона телевизионного шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Пришла пора брать новые вершины и выходить к телеаудитории всей Европы!
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