Назван победитель детского "Евровидения-2020"

Участники 18-го детского конкурса "Евровидение" в этом году из-за эпидемиологической ситуация в мире и закрытых границ выступали из студий своих стран в прямом эфире. Ведущие же работали в студии в Польше. Они же и огласили результат – по итогам голосования национальных жюри и телезрителей победителем была названа певица Валентина Тронель из Франции с песней J’imagine ("Я представляю себе"). Она получила в сумме 200 баллов!
На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова, а на третьем – представительница Испании Солеа. Россия же в итоге набрала 88 балов и стала 10-й.
Глашатаем, который оглашал итоги голосования жюри от нашей стране, стала 12-летняя Микелла Абрамова, вторая дочь Алсу, знакомая телезрителем как участница и одна из победительниц 6-го сезона вокального телепроекта "Голос" в апреле 2019 года.
Напомним, после того, как 26 сентября представительницей России объявили Софию Феськову, на ее родителей обрушились шквал негодования и обвинения в накрутке зрительских голосов и подкупе жюри. Мать одного из участников отбора Рутгера Гарехта, который для большинства зрителей являлся фаворитом, Лариса Гарехт, заявила, что зрительское голосование постоянно сбрасывалось, после того, как ее сын стал лидировать.
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