Краше мамы: победившая на "Голосе" дочь Алсу потрясла народ вокалом и женственностью

На конкурс "Детская Новая волна" в Крым Заслуженная артистка России Алсу приехала с 12-летней дочерью Микеллой. Певица успела и в жюри поседеть, и выступить дуэтом с талантливой наследницей.

В финале "Детской Новой волну" Алсу и Микелла Абрамовы спели дуэтом хит "К тебе". Его релиз состоялся в апреле прошлого года, но теперь он прозвучал в новой версии. "Артек" принял его восторженно – ребятам понравился чувственный вокал Алсу, и красота, сочность, плотностью и богатство обертонов в голосе Микеллы. Не даром же девочка два года назад стала одной из победительниц шестого сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос"!

Микелла уже приезжала на "Детскую Новую волну" в качестве гостьи. И тогда, и сейчас было заметно, как девочка растет вокально, как поет все чище, как в ее голосе появляются чувственные лирические ноты. Она говорит, что хочет профессионально заниматься музыкой и пойти по стопам знаменитой мамы. Ровно 20 лет назад Алсу заняла второе место на конкурсе "Евровидение". Через четыре года Микелла сможет тоже участвовать в этом смотре молодых исполнителей, и у нее есть все шансы побить мамин рекорд.

За кулисами "Детской Новой волны" народ обсуждал не только запоминающийся вокал звездной наследницы, но и ее женственность, которая все сильнее заметна. Кажется, Микелла стала уже краше мамы! Миловидная, стройная, высокая – девочка уже сегодня обращает на себя внимания. А что будет, когда она станет девушкой?!

Было видно, что Алсу очень переживает за дочь. Она поправляла ей прическу, давала советы по лучшему ракурсу во время фотосессии, снимала на телефон каждый ее поворот головы. А Микелле нравится внимание, она органичной чувствует себя перед камерой. Словом – артистка!