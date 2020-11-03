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Экс-партнер раскрыл правду после ухода Тимати

Экс-партнер раскрыл правду после ухода Тимати

Рэпер Тимати. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Генеральный директор Black Star прокомментировал блокировку счетов и слухи о банкротстве компании после того, как рэпер Тимати покинул свое детище. Павел Курьянов (Пашу) заявил, что фирма процветает.
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Ранее налоговая служба заблокировала счета Black Star, но позже владельцы все исправили и восстановили доступ к своим средствам. Пашу расставил все точки над i. Он сообщил, что дела в компании идут хорошо и "даже лучше, чем можно себе это представить".

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 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Бывший партнер рэпера Тимати по бизнесу подчеркнул, что фирма уже связалась с налоговым органом и перед владельцами извинились. По словам Пашу, в ведомстве произошли технические ошибки, и счета все-таки разблокировали. Кроме того, он заявил, что те, кто распространяют информацию о банкротстве Black Star, должны извиниться за свои слова.

Отмети, после ухода рэпера Тимати из собственной компании поползли слухи о том, что у фирмы финансовые проблемы. Кроме того, еще неделю назад музыкант говорил о том, что без него Black Star разорится. Певец считает, что именно он был основной причиной успеха лейбла.

Напомним, в конце июля рэпер Тимати объявил о том, что покидает созданную им компанию. Он подчеркивал, что продолжит существовать как свободный артист со своими песнями и сценическим псевдонимом. При этом ему до сих пор принадлежат несколько компаний Black Star: 13 by Black Star, 13 Beauty by Black Star и Black Star Fitness. Кроме того, в начале августа исполнитель подал заявку на регистрацию собственного товарного знака "Тимати Timati" в области автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды.

Автор: 3 ноября 2020, 16:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало хoлодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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