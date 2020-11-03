Экс-партнер раскрыл правду после ухода Тимати

Генеральный директор Black Star прокомментировал блокировку счетов и слухи о банкротстве компании после того, как рэпер Тимати покинул свое детище. Павел Курьянов (Пашу) заявил, что фирма процветает.

Ранее налоговая служба заблокировала счета Black Star, но позже владельцы все исправили и восстановили доступ к своим средствам. Пашу расставил все точки над i. Он сообщил, что дела в компании идут хорошо и "даже лучше, чем можно себе это представить".

Бывший партнер рэпера Тимати по бизнесу подчеркнул, что фирма уже связалась с налоговым органом и перед владельцами извинились. По словам Пашу, в ведомстве произошли технические ошибки, и счета все-таки разблокировали. Кроме того, он заявил, что те, кто распространяют информацию о банкротстве Black Star, должны извиниться за свои слова.

Отмети, после ухода рэпера Тимати из собственной компании поползли слухи о том, что у фирмы финансовые проблемы. Кроме того, еще неделю назад музыкант говорил о том, что без него Black Star разорится. Певец считает, что именно он был основной причиной успеха лейбла.

Напомним, в конце июля рэпер Тимати объявил о том, что покидает созданную им компанию. Он подчеркивал, что продолжит существовать как свободный артист со своими песнями и сценическим псевдонимом. При этом ему до сих пор принадлежат несколько компаний Black Star: 13 by Black Star, 13 Beauty by Black Star и Black Star Fitness. Кроме того, в начале августа исполнитель подал заявку на регистрацию собственного товарного знака "Тимати Timati" в области автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды.