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Шоу-бизнес

"В машине были еще два человека": сенсационное заявление экс-адвоката Ефремова

Эльман Пашаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает делать заявления, касающиеся прошедшего судебного процесса. Он уверен, что актер был в машине в момент ДТП не один. Его сопровождали еще несколько человек.
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В октябре Московский городской суд изменил приговор Михаилу Ефремову. Вместо восьми лет лишения свободы актер получил семь с половиной. Эльман Пашаев нашел объяснение незначительной разнице в сроках. По его мнению, новые защитники артиста выбрали неверную тактику.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Адвокат признался, что взялся за дело Ефремова только после того, как узнал о существовании трех несовершеннолетних детей актера. Он не хотел, чтобы отпрыски росли без отца. Даже после того, как Михаил отказался от его услуг, Эльман все равно уважительно к нему относится.

Также Пашаев отметил, что не стал бы менять свою позицию, если бы снова взялся защищать актера. Он по-прежнему хочет доказать невиновность Ефремова, поскольку убежден: за рулем сидел другой человек. Эльман даже догадывается, кто именно находится в машине, правда, называть их поименно в беседе с журналистами он отказался.

По словам Пашаева, осужденный актер запретил ему говорить на эту тему. "В машине с Ефремовым были еще два человека. Но, когда с ним (с Михаилом – Прим. ред.) разговаривал, он просил в категоричной форме не трогать этот вопрос", – сказал адвокат.

Автор: 3 ноября 2020, 15:01 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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