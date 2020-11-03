"В машине были еще два человека": сенсационное заявление экс-адвоката Ефремова

В октябре Московский городской суд изменил приговор Михаилу Ефремову. Вместо восьми лет лишения свободы актер получил семь с половиной. Эльман Пашаев нашел объяснение незначительной разнице в сроках. По его мнению, новые защитники артиста выбрали неверную тактику.
Адвокат признался, что взялся за дело Ефремова только после того, как узнал о существовании трех несовершеннолетних детей актера. Он не хотел, чтобы отпрыски росли без отца. Даже после того, как Михаил отказался от его услуг, Эльман все равно уважительно к нему относится.
Также Пашаев отметил, что не стал бы менять свою позицию, если бы снова взялся защищать актера. Он по-прежнему хочет доказать невиновность Ефремова, поскольку убежден: за рулем сидел другой человек. Эльман даже догадывается, кто именно находится в машине, правда, называть их поименно в беседе с журналистами он отказался.
По словам Пашаева, осужденный актер запретил ему говорить на эту тему. "В машине с Ефремовым были еще два человека. Но, когда с ним (с Михаилом – Прим. ред.) разговаривал, он просил в категоричной форме не трогать этот вопрос", – сказал адвокат.
Популярные темы форума
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Ляшки натирают
Дети или муж?
в России хуже чем в Африке
женщина или мужчина?