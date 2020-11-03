"В машине были еще два человека": сенсационное заявление экс-адвоката Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает делать заявления, касающиеся прошедшего судебного процесса. Он уверен, что актер был в машине в момент ДТП не один. Его сопровождали еще несколько человек.

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