Вскрылась связь Гордон с бывшим адвокатом Ефремова

Катю Гордон обвинили в стремлении попиариться и нажиться на делах своих подзащитных. По мнению известного блогера, адвокат не боится замараться даже на самых грязных историях.

Блогер Лена Миро сравнила методы работы Екатерины Гордон и экс-адвоката актера Михаила Ефремова – Эльмана Пашаева. По ее мнению, это абсолютно один и тот же психотип человека, и методы работы у них одинаковые. Все, что нужно названным персонам – "попиариться и хайпануть".

При этом Миро указала на нелепые ужимки и странный внешний вид Гордон, которые в последнее время для нее стали все более явно прослеживаться. Фактически и Катя Гордон, и Эльман Пашаев, действуют одинаково и при этом не имеют адвокатской лицензии. Их объединяет эксцентричное поведение и невысокий уровень профессионализма. Держатся они на плаву лишь за счет связей, скандальной репутации и пиара. Блогер добавила, что для нее Гордон – вылитый Пашаев, только в юбке.

"Смотрю на ее хаотичные, плохо контролируемые ужимки, слушаю сумбурные заявления, обращаю внимание на бессмысленное выражение ее почти всегда красных глаз", – пишет Миро в своем блоге в ЖЖ.

При этом блогер считает, что актеру Михаилу Ефремову не стоило с самого начала связываться с этим скандальным правозащитником, который лишь утянул его на дно. Если бы не Эльман Пашаев, а какой-то другой, нормальный адвокат, защищал бы интересы звезды, сейчас все было бы иначе, а срок отбывания наказания был бы меньше.

Миро считает, что карьера Гордон пошла под откос, когда та вымазалась в грязной истории с уменьшением алиментов футболиста Дмитрия Тарасова.



Сейчас Катя Гордон защищает в суде свою подружку, телеведущую Леру Кудрявцеву, от нападок продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина. Тот якобы обозвал звезду проституткой и запятнал ее честь и достоинство. По словам самой телеведущей, она уже выиграла начало процесса.

Гордон описала Разина в своем скандальном стиле. По ее словам, Андрей сам хотел бы быть "красивой и успешной женщиной, иметь мужа-хоккеиста и работать на телеканале".