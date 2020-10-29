"Вот вам и Добровинский": Пашаев плюнул в лишенного адвокатского статуса коллегу

Эльман Пашаев не смог пройти мимо подобной новости. Юриста и самого около месяца назад лишили статуса адвоката, причем за те же действия, что и его оппонента.
Бывший защитник Михаила Ефремова заявил, что начнет выкладывать в Сеть аудиозаписи, так как хочет, чтобы народ узнал, как на самом деле проходил весь процесс. По словам юриста, публика даст оценку тому, что происходило в зале суда и как он защищал актера.
Также он нелестно отозвался о коллеге. "Все, что я видел, – это работа адвоката – как человека, который окончил не юридический, а будто студент ПТУ", – сказал Эльман Пашаев.
Правозащитник отметил, что его удивило, как потерпевшие распорядились с деньгами. Якобы Михаил Ефремов перевел на счет семьи Сергея Захарова на 200 тысяч больше, чем положено.
"После приговора через три дня он втихаря снимает деньги, а в суд 8-го числа предоставили документ, что якобы отказались от возмещения морального вреда. Вот вам и Добровинский", – рассказал Эльман Пашаев.
Напомним, суд над Михаилом Ефремовым окрестили цирком. В течение всего лета ку зала заседаний толпились люди, которые пытались доказать, что во время аварии артиста не было за рулем.
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