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Родственники ее травили и добивали: стало известно о потере 80-летней Светланы Светличной

Родственники ее травили и добивали: стало известно о потере 80-летней Светланы Светличной

Светлана Светличная. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Когда человеку 80 лет, он ждет к себе особого проявления доброты, участия, милосердия. Тем более сейчас, когда пожилым людям предписано соблюдать режим самоизоляции и лишний раз не выходить на улицу. А актрисе Светлане Светличной никто даже хлеба не мог принести...
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Неделю назад в эфире телеканала НТВ звезда "Бриллиантовой руки" жаловалась, что самые близкие люди – сын, внука и невестка – сживают ее со свету, травят ртутью, не дают спокойной жизни. "Я родила таких отвратительных людей!" – вздыхала Светличная.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Но мир не без добрых людей. Актриса и певица Алена Кравец предложила Светлане Светличной помощь. Мол, пусть Светлана Афанасьевна оставит все бессовестным родственникам и переезжает жить к ней в шикарный дом на Рублевке. "Я обеспечу вас всем, от еды и париков до массажистов и водителя", – обещала Кравец.

Тогда Светличная за любезное предложение поблагодарила Кравец, но отказалась его принять. "Я сейчас стараюсь, чтобы меня защищала полиция. А дом я свой люблю и я не могу в таком возрасте менять постель. Я такой человечек, да. Спасибо ей, она очень добрая, теплая и красивая. Она настоящая. Спасибо за заботу!" – пояснила актриса в интервью "5 каналу".

Но Алена Кравец такой человек, что снимет последнюю рубашку, чтобы помочь близкому. "Я в хорошем дорогом магазине купила Светлане Афанасьевне две корзины с гостиницами, – рассказала Кравец. – Там и рыба, и французское шампанское, и пирожные, и сыры, и колбасы всех сортов".

А Светлана Светличная вдруг перестала отвечать на звонки... "Я много раз звонила и на домашний, и на мобильный, – вздыхает Кравец. – Но никто не отвечает. То ли Светлана Афанасьевна сменила номера, то ли не подходит к телефону, то ли ей не дают отвечать... Словом, она перестала выходить на связь, и я очень беспокоюсь. Встревожена тем, что потеряла ее, но очень надеюсь, что у нее все в порядке. Просто я помню, как певица Валентина Легкоступова тоже много дней не отвечала на звонки дочери, а потом случилось страшное..."

Автор: 3 ноября 2020, 11:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

Гость
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Родила отвратительных детей? Дети не рождаются таковыми, отвратительными воспитывают их родители! Пора бы в ее возрасте это понимать. Сама гуляла от Ивашова, теперь он самый дорогой для нее? Всю жизнь прожила для себя, кого теперь винить?
Гостья
Ответить
Афффффтор! Заголовок для статьи исправь!
Никто эту старую дуру не травил и не добивал! Это она своим отношением травит всех окружающих!
А Кравец вообще бы помолчать! Зачем ведётесь на враньё старой выжившей из ума старухи? Она сама оттолкнула родных, теперь ходит и плачется, что ей "стакан воды некому подать"!
Старая дебильная сплетница и врунья!
Гость
Ответить
Сын, невестка и внучка! Держитесь!
Ничего хорошего вы от этой мерзкой старухи не дождётесь!
Гость
Ответить
Точно! Она давно нуждается в лечении! Головой давно уже стукнулась!
Позорница!
Гость
Ответить
Светличную надо в психбольницу давно отправить, пока она бед не наделала!
Гость
Ответить
Вот б/л/я/д/ь старая! Никак не ужопится! Какая противная, безмозглая старуха! Всю жизнь протаскалась, а Ивашов детям был и папой, и "мамой! Теперь решила оговорить сына и внучку! Бессовестная коряга!
Да с такой, как ты, даже кошки жить не будут!
Подумай, старая тварь, что ты делаешь!!!!!!!!
Гость
Ответить
Вот е б н у т а я бабища! Старая мочалка! Мочёное яблоко!
Как тебе не стыдно, старая ты гадость, Светличная! Что ты творишь?
Тебе, с у к а, на кладбище прогулы ставят, а ты родных людей лишаешь отцовского крОва! Ивашов всё делал для детей, а ты всё протрахала! И еще бы не хватало, чтобы ты эту квартиру нищебродам-любовничкам отписала! Дебилка ты позорная!
Гость
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Это же просто дикость!
Старая дебильная маразматичка, выжившая давно из ума, позорит своих родных!
Блин, прос^р^а^л^а всё хорошее отношение к себе, дура старая!
Её срочно нужно изолировать и лечить!
Сын! Неужели ты не можешь угомонить мамашу?
Бедный Владимир Ивашов! Как же он мог жить с этой тварью?
Гость
Ответить
С такой мамашей и врагов не надо.
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