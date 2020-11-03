Родственники ее травили и добивали: стало известно о потере 80-летней Светланы Светличной

Когда человеку 80 лет, он ждет к себе особого проявления доброты, участия, милосердия. Тем более сейчас, когда пожилым людям предписано соблюдать режим самоизоляции и лишний раз не выходить на улицу. А актрисе Светлане Светличной никто даже хлеба не мог принести...

Неделю назад в эфире телеканала НТВ звезда "Бриллиантовой руки" жаловалась, что самые близкие люди – сын, внука и невестка – сживают ее со свету, травят ртутью, не дают спокойной жизни. "Я родила таких отвратительных людей!" – вздыхала Светличная.

Но мир не без добрых людей. Актриса и певица Алена Кравец предложила Светлане Светличной помощь. Мол, пусть Светлана Афанасьевна оставит все бессовестным родственникам и переезжает жить к ней в шикарный дом на Рублевке. "Я обеспечу вас всем, от еды и париков до массажистов и водителя", – обещала Кравец.

Тогда Светличная за любезное предложение поблагодарила Кравец, но отказалась его принять. "Я сейчас стараюсь, чтобы меня защищала полиция. А дом я свой люблю и я не могу в таком возрасте менять постель. Я такой человечек, да. Спасибо ей, она очень добрая, теплая и красивая. Она настоящая. Спасибо за заботу!" – пояснила актриса в интервью "5 каналу".

Но Алена Кравец такой человек, что снимет последнюю рубашку, чтобы помочь близкому. "Я в хорошем дорогом магазине купила Светлане Афанасьевне две корзины с гостиницами, – рассказала Кравец. – Там и рыба, и французское шампанское, и пирожные, и сыры, и колбасы всех сортов".

А Светлана Светличная вдруг перестала отвечать на звонки... "Я много раз звонила и на домашний, и на мобильный, – вздыхает Кравец. – Но никто не отвечает. То ли Светлана Афанасьевна сменила номера, то ли не подходит к телефону, то ли ей не дают отвечать... Словом, она перестала выходить на связь, и я очень беспокоюсь. Встревожена тем, что потеряла ее, но очень надеюсь, что у нее все в порядке. Просто я помню, как певица Валентина Легкоступова тоже много дней не отвечала на звонки дочери, а потом случилось страшное..."