Новая жертва: Цивин и Дрожжина обработали миллионершу Кравец

Актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин являются сегодня подозреваемыми в мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова. После задержания их отпустили под подписку о невыезде. Но, судя по всему, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Как оказалось, семья Баталовых – не единственная, пострадавшая от рук "благотворителей". По разным данным Дрожжина и Цивин могла обработать не менее десяти одиноких деятелей театра и кино и прибрать к рукам их квартиры. Например, сегодня у многих возникают вопросы по обстоятельствам смерти и похорон монтажера Эсфирь Тобак, без которой не представлял своих фильмов Сергей Эйзенштейн. Детей и родственников у нее не было. Поэтому хоронили Тобак, скончавшуюся в начале 2004 года, внезапно появившиеся "наследники" – Дрожжина и Цивин. Они же завладели ее квартирой близ "Мосфильма". А сколько еще подобных обстоятельств вскроется!..

Как оказалось, для окучивания одиноких стариков Цивин и Дрожжина пытались привлечь красавицу-актрису и модель Алену Кравец. "Они несколько раз обращались ко мне, приглашали стать лицом их благотворительного фонда, – призналась Кравец. – Уж как они обрабатывали меня, какие золотые горы сулили! Потом звали меня стать меценатом".

"Я сразу поняла, что тут что-то нечисто, – признается Кравец. – Бог меня отвел от участия в их мероприятиях – оказалось, что они такие делишки проворачивали со стариками. Очень боюсь, что теперь могут взяться за Светлану Светличную. А той сейчас тяжелые отношения с родственниками, она лишила их наследства в виде квартиры. Вот теперь эта лиса Алиса и кот Базилио и могут взяться "дохаживать" несчастную Светлану Афанасьевну. Сегодня же позвоню ей и предупрежу, чтобы ей мозг не запудрили и не сделали бомжем".