"Опустилось верхнее веко": обколотая Довлатова удивила народ

Алла Довлатова уже десять лет посещает косметолога и прибегает к различным процедурам. Сейчас же она преобразилась и помолодела лет на десять. Она активно занимается йогой и посещает косметологический кабинет. Недавно звезда уколола себе ботокс в лоб. Теперь он без единой морщинки. Ведущая обладает идеальной кожей. Фотографиями "новой себя" она хвастается в своем "Инстаграм".
Она поинтересовалась у тех, кто давно делает "уколы красоты", какой у них эффект. Оказалось, что у некоторых процедура привела к ужасным последствиям.
"Ужасно, в первое время, когда только начала вкалывать в лоб, в область глаз, эффект был очень хороший. Последний раз ставила четыре года назад, сказать ужас, это ничего не сказать. Опустилось верхнее веко на обоих глазах, ужас. С тех пор ничего не вкалываю", – сообщила расстроенная подписчица.
Конечно, у всех процедура проходит индивидуально. Тут важно учитывать особенности организма и строения кожи. Так или иначе, Алла Довлатова пока довольна результатом. В своем микроблоге звезда с радостью сообщила, что теперь ее лоб "блестит как тульский самовар".
Также Алла изменила прическу. Теперь она собирает волосы в тугой конский хвост, что еще больше подчеркивает подтянутость и упругость кожи лица. Это отмечают все гости ее эфиров на радио.
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