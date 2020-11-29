"Удивительно": потерявшая паспорт Собчак поблагодарила журналистов

Телеведущая впервые за долгое время сказала "спасибо" коллегам из интернет-изданий. "Благодарна желтой прессе! Именно благодаря журналистам я узнала, что потеряла паспорт в самолете", – поделилась знаменитость. Светская львица летела лайнером Москва-Санкт-Петербург.
Ксения Собчак добавила, что если бы не журналисты, она так бы и пошла утром на посадку в следующий пункт назначения с ощущением, что документ не выпал из сумки. "Удивительно только, конечно, что журналисты звонят сильно раньше милицейского стола", – заключила ведущая.
Ранее Ксения Собчак пожаловалась на повышение НДФЛ до 15%. Ведущая призналась, что ей не хочется расставаться со своими деньгами. И это при том, что не так давно журналистка возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе среди всех пользователей "Инстаграм". Один пост звезды может принести ей несколько миллионов рублей, а годовой доход теледивы оценивают в полтора миллиона долларов.
Звезда признала, что для многих людей это нововведение будет означать лишь то, что они не досчитаются денег на покупку бриллиантов. Ксения Собчак усомнилась в том, что собранные государством средства действительно пойдут больным детям, как было декларировано.
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