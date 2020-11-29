"На все пойдут ради своих детей": Муцениеце о воспитании звездных родителей

Дети звезд российского шоу-бизнеса регулярно подвергаются большому количеству критики и общественных осуждений. Чего только стоит скандальная история, связанная с дочерью певицы Алсу. Наследницу всячески пытались унизить из-за ее достижений на шоу "Голосу.Дети".

За начинающую солистку переживала и ведущая телепрограммы Агата Муцениеце. Именно она стала главной свидетельницей публичного порицания девочки. Несмотря на то, что актриса просто находится за кулисами и общается с участниками проекта, ей удается раскрыть каждого юного певца и проникнуться его талантом.

Сама же Агата уверена, что родителям тысячу раз нужно подумать перед тем, как отправлять свое чадо на подобный конкурс. Как мама двоих детей, она считает, что всегда нужно обращать внимание на желания ребенка.

"Все дети на проекте, с которыми я общалась, этого искренне хотели. Конечно, многие родители стремятся доказать всему миру, что их ребенок гениальный, и ради этого готовы пойти на многое. Но скажут ли им потом спасибо?", – откровенно заявила Муцениеце.

Актриса добавила, что неимоверно счастлива воспитывать двоих детей. Однако она вовсе не спешит приобщать наследников к миру шоу-бизнеса. Агата из актерской среды, где все друг с другом прекрасно ладят и не подставляют.

Стоит отметить, что театральная деятельность значительно "отличается от шоу-бизнеса, про который кино снимают: кто кому что рассказал, кого на диктофон записал, какие интриги сплел".

Напомним, в прошлом году неприятная ситуация приключилась с дочерью певицы Алсу. Микеллу Абрамову заклеймили за то, что она выиграла музыкальный конкурс. Юная звезда достойно прошла все испытания, но телезрителей крайне возмутила ее победа. Первый канал был вынужден провести расследование, а победу присудить всем финалистам.