Еда из ресторана и любовница под крылышком: как Прилучный "отдыхает" в больнице

Хирург официально заявил, что Павел Прилучный легко отделался. Уличная драка могла обернуться летальным исходом. Если бы соперник был немного сильнее, он бы с легкостью проломил голову актера.
Сейчас звезда многосерийной киноленты "Мажор" чувствует себя хорошо. Прилучный будет находиться в больнице до того момента, пока окончательно не поправится. Поговаривают, что каждый день Павла похож на отдых в люксовом пансионате.
Мало того, что ежедневно артист отдает по 15 тысяч рублей за одиночную палату, так он еще и профессиональных телохранителей содержит. Теперь мужчины дежурят возле больничных "апартаментов" артиста. Похоже, что Прилучный всерьез задумался о сохранности своей жизни.
Не стоит забывать и о прекрасной спутнице Павла. 34-летняя Мирослава Карпович не отходит от возлюбленного и выполняет каждую его прихоть. К примеру, актриса обеспечивает звезду ресторанной едой.
Однако пока артист не поддерживает диалог с Мирославой. Дело в том, что после полученных травм Павел Прилучный не сможет разговаривать около месяца. Ранее сообщалось, что у актеры тяжелые повреждения лица.
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