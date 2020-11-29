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Еда из ресторана и любовница под крылышком: как Прилучный

Еда из ресторана и любовница под крылышком: как Прилучный "отдыхает" в больнице

Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько дней назад стало известно, что Павел Прилучный загремел в одну из столичных клиник. Артиста доставили в медицинское учреждение с переломом черепа. Поговаривают, что молодой человек неудачно посетил ночной клуб.
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Хирург официально заявил, что Павел Прилучный легко отделался. Уличная драка могла обернуться летальным исходом. Если бы соперник был немного сильнее, он бы с легкостью проломил голову актера.

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Сейчас звезда многосерийной киноленты "Мажор" чувствует себя хорошо. Прилучный будет находиться в больнице до того момента, пока окончательно не поправится. Поговаривают, что каждый день Павла похож на отдых в люксовом пансионате.

Мало того, что ежедневно артист отдает по 15 тысяч рублей за одиночную палату, так он еще и профессиональных телохранителей содержит. Теперь мужчины дежурят возле больничных "апартаментов" артиста. Похоже, что Прилучный всерьез задумался о сохранности своей жизни.

Не стоит забывать и о прекрасной спутнице Павла. 34-летняя Мирослава Карпович не отходит от возлюбленного и выполняет каждую его прихоть. К примеру, актриса обеспечивает звезду ресторанной едой.

Однако пока артист не поддерживает диалог с Мирославой. Дело в том, что после полученных травм Павел Прилучный не сможет разговаривать около месяца. Ранее сообщалось, что у актеры тяжелые повреждения лица.

Автор: 29 ноября 2020, 12:39 Источник: 7 дней.ru ✓ Надежный источник
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Прилучный в ноябре простился с летом

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И что Вы привязались к Павлуне? Что ест, с кем спит? Это его личное дело! Выздоравливай наш красавчик!
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