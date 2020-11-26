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Шоу-бизнес
Изувеченный Прилучный не сможет разговаривать еще месяц

Изувеченный Прилучный не сможет разговаривать еще месяц

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно появилась информация о том, что актер Павел Прилучный подрался с директором ночного клуба в Калининграде и обратился за помощью в столичную больницу. Оппонент звезды утверждает, что они просто решили помериться силами.
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Стало известно, что после полученных травм Павел Прилучный не сможет разговаривать около месяца. Ранее сообщалось, что у актеры тяжелые повреждения лица.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Также девятого декабря актер должен выйти на сцену в спектакле "Косметика врага" в "Театриуме на Серпуховке". Судя по всему, шоу будет перенесено, так как продажа билетов на мероприятие не закрыта.

По данным СМИ, Павел Прилучный попал в больницу в эти выходные, но ни одна из выдвинутых версий не подтверждена. Сам Павел рассказал историю про падение на асфальт в Калининграде, многие издания сообщили о драке в клубе, а его близкий друг Иван Васильев снимал в социальные сети видео, где якобы присутствовал Павел, хотя в этот момент его уже готовили к операции. Сам актер, его менеджер, близкие и люди, работающие в клубе, ситуацию комментировать отказываются.

Как бы то ни было, сейчас актер находится в платном отделении московской больницы. Его часто навещают близкие и коллеги по цеху.

Самым постоянным гостем является звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, в романе с которой давно пытаются уличить артиста. Практически каждый день она приходит и с большим количеством пакетов поднимается в палату к Прилучному.


Автор: 26 ноября 2020, 15:50 Источник: Super ✓ Надежный источник
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Кто стал самым популярным актером года

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