Изувеченный Прилучный не сможет разговаривать еще месяц

Недавно появилась информация о том, что актер Павел Прилучный подрался с директором ночного клуба в Калининграде и обратился за помощью в столичную больницу. Оппонент звезды утверждает, что они просто решили помериться силами.

прочитано 903 раза Стало известно, что после полученных травм Павел Прилучный не сможет разговаривать около месяца. Ранее сообщалось, что у актеры тяжелые повреждения лица. ПО ТЕМЕ Сам спровоцировал: Прилучного заподозрили в попытке пиара на жутком избиении "Оба дураки": Муцениеце пересмотрела отношение к разводу с Прилучным Павел Валерьевич Прилучный актер Также девятого декабря актер должен выйти на сцену в спектакле "Косметика врага" в "Театриуме на Серпуховке". Судя по всему, шоу будет перенесено, так как продажа билетов на мероприятие не закрыта. По данным СМИ, Павел Прилучный попал в больницу в эти выходные, но ни одна из выдвинутых версий не подтверждена. Сам Павел рассказал историю про падение на асфальт в Калининграде, многие издания сообщили о драке в клубе, а его близкий друг Иван Васильев снимал в социальные сети видео, где якобы присутствовал Павел, хотя в этот момент его уже готовили к операции. Сам актер, его менеджер, близкие и люди, работающие в клубе, ситуацию комментировать отказываются. Как бы то ни было, сейчас актер находится в платном отделении московской больницы. Его часто навещают близкие и коллеги по цеху.

Самым постоянным гостем является звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, в романе с которой давно пытаются уличить артиста. Практически каждый день она приходит и с большим количеством пакетов поднимается в палату к Прилучному.



ФОТОРЕПОРТАЖ Кто стал самым популярным актером года