"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО

Если верить словам Ефремова, таким развитием событий он недоволен. Актер надеялся, что сможет общаться с сокамерниками и чаще видеться с родственникам. Однако бушующая пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Заморская зараза сразила и белгородских заключенных. Сейчас в исправительном учреждении карантин. Управляющие приняли решение расселить преступников, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
"Настроение у него сейчас не очень хорошее. К нему не допускают на свидание никого, кроме адвокатов. Он находится в камере один. Он сказал, что ему одиноко и пообщаться не с кем", – официально заявил правозащитник артиста.
Филиппов добавил, что Ефремову приходится развлекать себя самостоятельно. Михаил Олегович ежедневно читает книги, смотрит телепрограммы и пишет письма. Даже еду заключенным разносят по камерам.
Несмотря на то, что актер на условия СИЗО не жалуется, его адвокат планирует подать кассацию на пересмотр тюремного срока. По мнению правозащитника, Ефремову досталось чрезмерно суровое наказание.
Сам же артист полностью согласен с профессионалом. Любимчик публики надеется, что со временем все как-то по-другому будут смотреть на вещи.
Популярные темы форума
Заниматься любовью при ребенке
Диего ушел в вечность
Как перестать ненавидеть женщин?
Не туда
Противный привкус
Хочу ребёнка
Как понравится грузину?
Воспитание детей
Достали уже!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?