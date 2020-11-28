"Я сильный, ты не справишься": Воля о признающемся в любви Харламову мужчине

Так, в выпуске "Камеди клаб", который вышел в эфир на прошлой неделе, Павел Воля предположил, что Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус из-за телефонной зависимости. 41-летний комик пошутил о том, что актрисе надоело добиваться внимания супруга, который слишком много времени проводит за гаджетом.
В новом выпуске шоу на едкое высказывание в адрес друга Волю подтолкнула Анна Седокова, сидящая в зале. Певица представила ведущим передачи свою книгу "Я сильная, я справлюсь", где она рассказала о трудных моментах жизни, в том числе и о разводах.
Анна посчитала, что книга будет полезна недавно расторгнувшему брак Харламову, но тут начал отшучиваться. Мол, то, что написала Седокова, должны читать только женщины. Павел не смог сдержаться и рассказал, что Гарик после развода "наматывает сопли" и "страдает".
"Да я уверена, что тут ползала тебе писало после развода", – поспешила успокоить Седокова Харламова.
В ту же секунду Воля обратился к присутствующим с просьбой поднять руку, если хотели бы "замутить" с бывшим мужем Асмус. Откликнулся лишь один парень. Это и породило новую волну шуток. "Вот он мне пишет постоянно!", – крикнул Харламов. "Я сильный, ты не справишься", – "прочитал" Павел сообщение того парня.
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