Воля намекнул на истинную причину развода Харламова и Асмус

В новом выпуске "Камеди клаб", который вышел в эфир 20 ноября, Павел Воля, кажется, озвучил истинную причину развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Поскольку комик сделал это в шуточной форме, смеялись все, даже сам объект насмешек.
Воля отметил, что Харламов много времени проводит в интернете. Гарик практически не вынимает гаджет из рук. 41-летний комик не понаслышке знает, что разведенный шоумен так же вел себя дома.
По мнению Павла, Кристина постоянно пыталась обратить внимание супруга на себя. Якобы именно из-за увлечения гаджетами Харламов не заметил, как Асмус согласилась сняться в откровенной сцене фильма "Текст". Как говорится, в каждой шутки есть доля правды, поэтому можно предположить, что подобное происходило на самом деле.
Напомним, ранее Гарик объяснил, почему дело дошло до развода. По словам Харламова, он и Кристина со временем поняли, что стали разными людьми. У каждого появились свои увлечения и интересы.
Но психологи утверждают, что развод в этом браке произошел из-за инфантильности супругов. Мол, для Гарика и Кристины было гораздо проще развестись, нежели сохранить любовные отношения.
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