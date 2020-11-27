Звезда Comedy Woman осталась без работы

Из-за мер, принятых в связи с пандемией Covid-19, выступления большинства артистов отменены или перенесены на неопределенный срок. Многие высказались и даже просили помощи у властей самыми разными способами.

Раньше декабрь был месяцем счастья для каждой звезды: на корпоративах и концертах можно было заработать столько, что иногда хватало и на год вперед. Времена, к сожалению, меняются.

Звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала, что сейчас ей, как и всем, очень непросто. Однако у предусмотрительной актрисы есть "подушка безопасности", которая позволяет сильно не переживать на эту тему. "Чувствую, что скоро могу приступить к ее опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись", – поделилась она.

Артистка рассказала, что хотя сейчас работы нет совсем, она смогла заработать летом: у нее были онлайн-вступления. По словам Борщевой, они приносят далеко не такой доход, как живые, но это лучше, чем сидеть без работы. "Также я снялась в двух сериалах и нескольких телешоу", – подытожила она.

Напомним, в 2005 году Елена Борщева вышла замуж за фитнес-тренера Валерия Юшкевича. 15 марта 2007 у влюбленных родилась первая дочь Марта. Сейчас она идет по стопам мамы, играя в КВН. В 2015 году на свет появилась вторая дочь пары – Ума. У Елены возникли некоторые сложности, и она прибегла к ЭКО. С четвертой попытки у артистки все получилось, о чем она часто рассказывает в интервью, призывая никого не бояться.