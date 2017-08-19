Елена Борщева восхитила маленькой дочкой

В Москве состоялся III Всероссийский Турнир среди фудстилистов и фудфотографов за кубок FOODSTYLE 2017. Автор и идейный вдохновитель проекта, продюсер, режиссер третий год подряд организовывает масштабный турнир за звание лучших фотохудожников в этой области. В гости к Ксении Островской пришло немало знаменитостей.
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