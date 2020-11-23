Звезда Comedy Woman оказалась по уши в долгах

В минувшее воскресенье звезда популярного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская стала гостьей программы "Звезды Сошлись". Она рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что у нее достаточно серьезные проблемы с банками.

Актриса рассказала, что до сих пор должна банкам солидную сумму денег из-за многочисленных кредитов, которые оформила по просьбе друга. Тогда он предложил ей поучаствовать в якобы очень выгодной схеме. Надежда рассказала, что суть махинации заключалась в том, что на кредитной карте были предоставлены 50 дней без процентов, они вкладывали эти деньги, а в конце месяца все возвращалось с процентом. Затем они гасили кредит, а разница оставалась. В 2018 году она набрала большое количество таких кредитов, и все прекратилось. Ангарской казалось, что "это конец".

Так закончилась история с "наваром", однако началась другая: близкие звезды шоу Comedy Woman начали просить ее взять кредиты, обещая все вернуть в кратчайшие сроки. Чаще всего эти люди держали слово, но находились и те, "работа" с которыми ничем хорошим не заканчивалась. Обычно это были "мужики", которые отдавали долги годами, а некоторые так до сих пор и не вернули Надежде ее деньги.

Актриса призналась, что с должниками больше не имеет никаких общих дел и даже прекратила любое общение. Однако самой ей пришлось непросто: для того, чтобы закрыть кредиты, она была вынуждена продать собственную недвижимость под Москвой. Сейчас Надежда Ангорская все еще не до конца разобралась с долгами: ей осталось выплатить два кредита.

