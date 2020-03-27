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Звезда Comedy Woman легла под нож хирурга

Елена Борщева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У одной из самых ярких участниц шоу Comedy Woman обнаружили грыжу. Ей срочно требовалось хирургическое вмешательство.
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Ранее Елена Борщева сообщила поклонникам печальную новость: у нее обнаружили грыжу. Обратиться к медикам артистку заставили сильные боли.

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Она проконсультировалась сразу с двумя врачами, чтобы удостовериться в необходимости операции. Специалисты заявили о срочной госпитализации и хирургическом вмешательстве. Также они назвали причину появления новообразования. Грыжа у Борщевой появилась после второй беременности.

Накануне звезда сообщила, что операцию ей сделали 25 марта в Больнице имени Боткина. Борщева уточнила, что удалили грыжу белой линии живота. После наркоза она долго спала, сейчас ей необходима реабилитация.

Коллеги и поклонники пожелали Елене скорейшего выздоровления, а также возвращения на телеэкраны. Сейчас она уже покинула стены больницы и вернулась домой. Реабилитацию она будет проходить в изоляции.

Напомним, что Елена Борщова прославилась благодаря участию в КВН в составе команды "Сборная Пятигорска". Юмористическое шоу Comedy Woman она покинула в 2012 году. 

Автор: 27 марта 2020, 10:59
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