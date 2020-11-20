Обедневшая Ротару рвется в Россию

По словам директора исполнительницы Сергея Лаврова, в Москве она не появлялась уже больше года. Причиной стала пандемия коронавируса.
По имеющейся информации, София Ротару сейчас осталась без концертов, поэтому у нее возникли проблемы с деньгами. Представитель артистки отметил, что ситуация обостряется еще и тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. А поскольку курс евро подскочил, то и гонорар у певицы автоматически вырос.
Однако, в отличие от российских звезд, София Ротару понижать свои гонорары не хочет. Директор звезды добавил, что у нее очень дорогая логистика – билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива. В общей сложности набирается сумма на два миллиона. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле.
Но иногда София Ротару выступает бесплатно. Например, у друзей или на новогодних съемках на "Первом канале" и "России 1". Сейчас украинская исполнительница летит в Москву, чтобы выступить на "Песне года".
Сергей Лавров подчеркнул, что знаменитость споет на фестивале "Песня года" бесплатно. София Ротару давно дружит с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей платить не будут.
Напомним, в июле стало известно, что роскошный отель Софии Ротару в Крыму разорился. Причиной этого является не только пандемия, но и качество предоставления услуг. Люди не хотели платить 45 тысяч рублей за ночь, ведь люксовый отель был не лучше трехзвездочной гостиницы.
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