"Я себя разлюбила": Гагарина сделала неожиданное признание

По словам артистки, она часто встречает людей, по которым сразу понятно: они уверены в себе и своей привлекательности. Как отметила знаменитость, когда смотришь на такого человека, не замечаешь недостатков, только достоинства – целостность, гармоничность, красоту.
Как оказалось, несмотря на публичную профессию, долгие годы Полина Гагарина была лишена такой способности. Певица рассказала, что лет в 12 начала осознавать свое обаяние, но в подростковом возрасте наступил критический момент. "И я себя разлюбила", – говорит артистка.
По словам знаменитости, комплексы прошли только ближе к 30 годам. Как отметила Полина Гагарина, сейчас она стала намного лучше себя понимать, видеть свои недостатки и достоинства, научилась трансформировать минусы в плюсы.
За плечами у артистки большой путь на сцене и в жизни. Из пухленькой участницы "Фабрики звезд" девушка превратилась в стройную, уверенную в себе блондинку с миллионами поклонников.
В этом году Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым и, кажется, стала еще более прекрасной. Артистка предпочитает не комментировать проблемы в семье, а вот ее бывший муж уже озаботился поиском новой супруги. Фотохудожник мечтает о покладистой и ласковой спутнице жизни – видимо, сильная женщина не оправдала его ожиданий.
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