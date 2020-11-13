"Я себя разлюбила": Гагарина сделала неожиданное признание

Полина Гагарина является одной из самых востребованных певиц отечественного шоу-бизнеса. По стройной блондинке сходят с ума миллионы, но, как оказалось, у самой звезды долгие годы были проблемы с тем, чтобы полюбить себя.

прочитано 502 раза