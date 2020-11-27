Беспринципная Карпович высказалась о романах с женатыми: Никаких табу нет

В начале лета актеры официально расстались, и уже через две недели артиста заметили с Мирославой Карпович, которую он взял с собой в отпуск с детьми. Фанаты обрушились на девушку с критикой и завалили ее инстаграм-аккаунт гневными сообщениями.
Звезда сериала "Папины дочки" никак не комментировала ситуацию, но в день выхода фильма "Друг на продажу" со своим участием все же согласилась на интервью. В беседе с журналистами Мирослава Карпович рассказала о своей героине – красотке, которая готова на все, чтобы заполучить несвободного миллионера.
По словам актрисы, в жизни она придерживается тех же принципов. Артистка считает, что если людям суждено быть вместе, им не помешают никакие обстоятельства – как говорится, жена не стена, подвинется.
"Если чувства настоящие, то никаких табу нет", – говорит Мирослава Карпович.
Также девушка описала, какие мужчины ее привлекают. Актриса отметила, что деньги партера ее никогда не интересовали, так как она и сама неплохо зарабатывает. Однако звезда "Папиных дочек" без ума от сильных людей – во всех смыслах этого слова. В совместной жизни Мирослава Карпович ценит умение слышать и слушать. "Если нет компромисса, то лучше не продолжать отношения", – отметила девушка.
Артистка заявила, что не обращает внимания на гневные сообщения в свой адрес. Звезда добавила, что грубые люди, которые встречаются на ее пути, – просто очередное напоминание, кем ни в коем случае нельзя становиться.
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