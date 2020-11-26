Разлучница года: Карпович бросилась соблазнять молодого миллионера

С самого начала 2020 года имя Мирославы Карпович не сходило с обложек известнейших российских изданий. Причиной этому послужил скандал в жизни небезызвестной пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Поклонники гадали, в чем же причина раздора одной из самых прочных пар отечественного шоу-биза? Ответ они нашли этим летом.

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