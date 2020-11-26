Разлучница года: Карпович бросилась соблазнять молодого миллионера

Павел Прилучный был застигнут врасплох журналистами: удалось заснять актера, отдыхающего в компании папиной дочки Мирославы Карпович. Именно после этого имя Мирославы Карпович возглавило топ трендов поисковых систем. Вот уже на протяжении восьми месяцев слухи вокруг одной из самых привлекательных девушек и главного мажора страны не утихают.
Сегодня в сети появился трейлер нового фильма "Друг на продажу", с участием Мирославы Карпович в главной роли. Поклонники отметили, что имидж актрисы изменился до неузнаваемости: в новой картине Мирослава предстает в роли коварной соблазнительницы, которая прикладывает всяческие возможности, чтобы достучаться до сердца молодого миллионера. Но, оказывается, у него уже есть спутница и девушка решает пойти ва-банк – обольстить парня своим телом. Так что же, Милослава Карпович уже давно не папина дочка?
Что же способствовало тому, что популярная российская актриса Мирослава Карпович из папиной дочки превратилась в главную разлучницу года? Ведь до сих пор ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович не дали никаких комментариев по поводу своих отношений. Быть может, весь этот скандал был лишь 8-месячной промоакцией к новому фильму, который вот-вот проявится на экранах кинотеатров?
Трейлер фильма "Друг на продажу" появился в Сети сегодня и уже успел собрать сотни тысяч просмотров. В центре сюжета картины – авантюрные приключения молодого непутевого бизнесмена Гоши, который открывает брачное агентство и, не предупредив своего друга Ивана, делает его главным лицом своей фейковой компании.
Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на все, чтобы заполучить в мужья "мачо-миллионера" – ведь именно так рекламирует Гоша своего друга. "В фильме много визуальных "фишек", оригинальных сюжетных ходов, погонь, каскадерских трюков", – заинтриговал зрителей продюсер картины Лев Карасев.
Роли в фильме исполнили Вадим Галыгин, Мирослава Карпович, Алина Алексеева, Антон Богданов, Максим Коновалов, Женя Малахова. Над картиной работали производители таких комедийных бестселлеров, как "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Елки". В широкий прокат фильм "Друг на продажу" выйдет уже в первом квартале 2021 года.
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