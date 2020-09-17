"У тебя даже губы распухли": народ в шоке от раздутого Джигана

Новый снимок Джигана в соцсетях стал резонансным. Артист позирует в бассейне. Рэпер облачен только в плавки. Вокалист всегда был мужчиной в теле, однако сейчас выглядит совсем уж огромным. У знаменитости появился животик, выросли щеки, а глаза превратились в щелочки.
"Осенний заплыв!" – подписал кадр Джиган.
Изменения во внешнем виде знаменитости заметили даже коллеги по цеху. Рэпер Тимати указал Джигану на проблемы с лишним весом. "Вась, тебя пчелы покусали?" – обратился он к Устименко.
Поклонники также упрекают звезду рэпа. Пользователи Сети отметили, что Джиган перестал следить за собой. В сторону исполнителя полетели язвительные комментарии.
"Осенний заплыл )) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Заплыл ты жестко", "Поднабрал джига", "Бросай жрать", "Раздуло слегка 😱", "У тебя даже губы распухли", "Джигу пчелы покусали", "Че ты так опух старичек?" – рассуждали шокированные обитатели Интернета.
Отметим, что на отдыхе в Турции Джиган действительно дал себе волю. Как сообщали СМИ, артист вновь начал пить. Ранее рэпер имел проблемы со спиртным и даже лечился в специализированной клинике. Между тем очевидцы сообщали, что на курорте знаменитость постоянно заказывала горячительные напитки.
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