Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Среда
25 ноября
Лента новостей
19:26
Умер легендарный футболист Диего Марадона
19:14
Перевел не свои деньги: кто помог Ефремову рассчитаться с потерпевшими
19:05
В центре Москвы таксист избил женщину
19:02
"Люди меняются": Климова призналась в возможном воссоединении с бывшим
18:37
Водонаева раскрыла секрет быстрого похудения
18:23
Сын Джигарханяна боится рождения наследника от замороженной спермы отца
18:18
В Подмосковье ссора двух приятелей закончилась поножовщиной
18:13
Врач-иммунолог рассказал о последствиях COVID-19: Такое бывает при ВИЧ
17:53
Появились кадры с места ДТП с участием Лолиты
17:49
Джиган устроил "кровавую бойню" с перестрелкой в центре Москвы
17:36
В Челябинске женщина заказала другу убийство бывшего мужа
17:32
Алибасова допросили в Следственном комитете после жалобы Федосеевой-Шукшиной
17:24
"Бабочки внутри порхают": Алферова впервые решилась рассказать о сложном любовном треугольнике
17:12
"Убиваем друг друга до конца": Рапунцель пришла к Яббарову с ребенком на руках
17:09
"Почему мужики живут меньше": названа причина драки Прилучного
16:51
Принц Гарри разрыдался из-за страшной трагедии
16:37
"Когда ты уходишь": Топалов подлизывается к Тодоренко после скандала с разводом
16:33
"Вечная память": внезапная смерть разрушила планы Игоря Николаева
16:30
"Я барахталась между жизнью и смертью": Бабкина откровенно о страшной болезни
16:11
"Его проклинают": представитель российской власти довел Ренату Литвинову до слез
16:06
Потерявшая ребенка звезда "Дома-2" готовится стать мамой
16:00
В Петербурге автомобиль консульства сбил женщину на переходе
15:50
Угрожающих мужу Королевой аферисток поймала полиция
15:47
Съемки скандального проекта для Бузовой обернулись стрессом: крики и драки
15:26
Без грима: Екатерина Андреева с зеленью под глазами удивила зрителей
15:25
В Берлине машина протаранила ворота ведомства Меркель
15:23
Пенкин обиделся на Россию: Не дают звание заслуженного артиста
15:19
"Папа уже не свежий": сын сделал заявление о пораженном коронавирусом Ширвиндте
15:06
Сбежала из дома: Подольская спихнула домашние дела на прислугу
15:02
Младшая дочь отказалась жить с Марианной Вертинской
14:51
В Кремле отреагировали на слухи о "внебрачной дочери" Путина
14:44
Появились данные о состоянии госпитализированного Ширвиндта: Возраст все-таки серьезный
14:39
Левкин откровенно о размере мужского достоинства, бане с Алибасовым и внебрачных детях
14:38
"Сейчас еще больше счастлив": Авербух рассказал о серьезных намерениях в отношении Арзамасовой
14:37
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:25
Викторию Боню задержала полиция
14:11
Бузова получит гроши: Авербух урезал гонорары в "Ледниковом периоде" из-за эпидемии коронавируса
14:04
"Рисковать не хочется": ухажер Ходченковой боится делать предложение о свадьбе
13:50
"Я помню, как немного напилась": Кидман рассказала о тяжелой борьбе с комплексами
13:49
Политолог о встрече Лаврова и Лукашенко: Очередное предупреждение Путина
13:47
Месяц в реанимации: известный режиссер и клипмейкер умер от коронавируса
13:27
Перенесшая инсульт Бузова взвыла от одиночества в больничной палате
13:26
Легче поделить имущество: названа причина развода Ефремова с женой
13:23
Синоптик допустил отсутствие снега в грядущий Новый год
13:16
"Грудь выросла или купальник сел": балетная кикимора Волочкова вывалила свои ласты
12:55
Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!
12:51
"Почувствовала сильную боль": Меган Маркл потеряла второго ребенка
12:48
Ученые раскрыли самый эффективный противораковый витамин
12:41
Audi S5: красота в движении
12:32
Розыгрыш "российской карты" в Белоруссии провалился – посол Мезенцев
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске
"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление
Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза
"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр
Сын рассказал о зверствах Конкина на всю страну
Алибасов намерен отсудить квартиру у Федосеевой-Шукшиной ради будущего ребенка
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна боится рождения наследника от замороженной спермы отца

Сын Джигарханяна боится рождения наследника от замороженной спермы отца

Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После смерти Армена Джигарханяна поползли разные слухи о его жизни. Появилась информация о том, что народный артист СССР якобы успел сдать в банк сперму. Новость прокомментировал его сын.
прочитано 906 раз

Недавно мир шоу-бизнеса взорвала новость о том, что перед смертью народный артист СССР Армен Джигарханян заморозил сперму. Информация обросла сплетнями. До сих пор точно не известно, так ли это. Однако нашлись уже претендентки на биоматериал Армена Джигарханяна. Светская львица Алена Кравец заявила, что с удовольствием могла бы забеременеть и родить от такого великого актера.

ПО ТЕМЕ

Названо имя нового наследника Армена Джигарханяна

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Сын Джигарханяна не утерпел и высказался насчет этой инициативы. Он как будто испугался чего-то, в такой ужас привела его информация. Он назвал это жутким цинизмом. Степан Джигарханян в беседе с Sobesednik.ru заявил, что моральный облик людей, распространяющих такую информацию, отсутствует.

"Цинизм высшей степени. О моральном облике сочинителей и авторов говорить нет смысла – тут все ясно и без моих комментариев", – поражается Степан.

Напомним, что сын Армена Борисовича проживает в США. После известия о страшной трагедии он сразу вылетел в Россию. Сейчас он поддерживает семью, которая оказалась лицом к лицу наедине с горем. Супруга Армена Джигарханяна убита горем. Она была рядом с актером до последнего его вздоха.

Автор: 25 ноября 2020, 18:23 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичи отказались смотреть на Джигарханяна в гробу

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Вот интересно, идиотка Кравец какой частью тела думала, когда этот бред запускала? Силиконовой головой или *опой (тоже силиконовой)? У нее растет дочь, которую в школах... недолюбливают и дразнят из-за фрикоматери, есть отец этой дочери, который тоже опозорен дальше некуда (и, говорят, давно разорен). Когда на ТВ поминали самоубившегося мужа подобной шмони Дейнеги, помнится, Мерц сказала, что подобное творится в семейке Кравец. Бумеранги существуют. Стеб - дело веселое, но надо меру все же знать.
Гость
Ответить
Какая же мерзость эти вымыслы отмороженных извращенцев!!! Ну почему вся эта бредятина беспрепятственно распространяется во всех СМИ???!!! Почему это все допускается???!!! Сколько можно "выливать зловонные помои" на головы простых обывателей?! ДОКО́ЛЕ???!!! МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ!!!
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог о встрече Лаврова и Лукашенко: Очередное предупреждение Путина
Розыгрыш "российской карты" в Белоруссии провалился – посол Мезенцев
Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него
Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза

Шоу-бизнес

"Бабочки внутри порхают": Алферова впервые решилась рассказать о сложном любовном треугольнике
"Убиваем друг друга до конца": Рапунцель пришла к Яббарову с ребенком на руках
"Почему мужики живут меньше": названа причина драки Прилучного
Принц Гарри разрыдался из-за страшной трагедии

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Появились данные о состоянии госпитализированного Ширвиндта: Возраст все-таки серьезный

У артиста проблемы с дыханием
Шоу-бизнес

Бузова получит гроши: Авербух урезал гонорары в "Ледниковом периоде" из-за эпидемии коронавируса

Авербух платит артистам как может
Шоу-бизнес

"Это заболевание, с этим жить сложно": Вербицкая рассказала о страшных причинах развода

Она забрала ребенка и ушла

Шоу-бизнес

"Какая-то дубина написала": Авербух сорвался из-за разоблачения

Фигуриста назвали свахой

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+