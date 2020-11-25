Викторию Боню задержала полиция

Экс-участница "Дома-2" летела отдохнуть. Однако поездка Виктории Бони на шикарный курорт, где она планирует отметить свой 41-й день рождения, чуть не сорвалась.
Когда модель находилась в аэропорту Парижа, откуда планировала отправиться в отпуск, ее задержали местные правоохранители. Звезду отвезли в полицейский участок, где продержали около часа.
В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, как ей все-таки удалось, в итоге, попасть в самолет. По словам Виктории Бони, причиной стала медицинская маска. Дело в том, что знаменитость сняла ее, когда пила воду, что взбесило стражей порядка.
Модель утверждает, что вела себя спокойно, а полицейские оказались крайне агрессивными и орали на нее. Примечательно, что Виктория Боня уже не первый раз сталкивается с проблемами из-за медицинской маски.
Напомним, летом этого года светская львица, не закрыв лицо, отправилась в торговый центр на шоппинг. Охрана заметила звездную нарушительницу масочного режима и выставила на улицу с требованием надеть средство защиты, а потом заходить внутрь.
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