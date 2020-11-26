Сам спровоцировал: Прилучного заподозрили в попытке пиара на жутком избиении

Инцидент широко обсуждается со всех СМИ. Как сообщается, в ночной клуб актер отправился после очередного съемочного дня. У него были диагностированы тяжелые травмы лица.
Позднее журналисты выяснили, что оппонентом Павла Прилучного стал владелец клуба "Завод" Владимир Семенов. Сначала появилась информация о том, что артист сам спровоцировал Семенова своим агрессивным поведением. Однако на допросе бизнесмен рассказал, что драка произошла только потому, что они решили проверить, кто из них более хорош в боксе.
Прилучный и Семенов познакомились за несколько дней до происшествия. Уже тогда они начали обсуждать спорт и возник вопрос. Именно поэтому было принято решение встретиться в ночном клубе "Завод", где есть оборудованная площадка.
Поклонникам объяснение не показалось правдивым. Некоторые даже высказали предположение, что все это сделано ради пиара сериала "В клетке", в котором сейчас снимается Павел Прилучный. В 2019 году тоже произошла странная история на фоне нового проекта: в интернете появились кадры, на которых актер якобы уснул в чужой машине после утомительных съемок.
Сейчас полиция разбирается в произошедшем. Известно, что здоровью Павла ничего не угрожает. В своем инстаграм-аккаунте актер рассказал, что намерен побыстрее встать на ноги и вернуться к активной работе.
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