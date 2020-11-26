Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Четверг
26 ноября
Лента новостей
14:09
Отец скоропостижно умер от коронавируса: сестричка Началовой сообщила о страшном горе
14:00
Агаларов отсудил у партнера 17 миллионов рублей
13:58
Рак? Шура шокировал нездоровой худобой
13:56
Сын Марадоны оказался на грани после новости о смерти отца
13:53
В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
13:40
Эксперт раскрыла тайну сверхъестественного преображения Кейт Миддлтон
13:38
Бурунов чуть не лишился мужского достоинства: Уролог меня ругал
13:34
В Подмосковье кот застрял в оконной решетке и провел там несколько дней
13:31
Впервые за пять лет: беднеющие россияне переходят на хлеб и воду
13:29
Володин: Россия преодолевает экономический кризис не за счет народа
13:09
Лукашенко высказался об отношениях России и Белоруссии: Не просто добрососедские
13:06
В России запускают новую льготную ипотеку – подробности
13:03
В Мытищах двое человек умерли из-за обычного обогревателя
12:55
Нет худа без добра: коронавирус поможет выявить болезнь Альцгеймера
12:54
Сам спровоцировал: Прилучного заподозрили в попытке пиара на жутком избиении
12:48
Утыканная проводами Светличная вышла на связь из больницы: Лежу под капельницей
12:30
Утечка закрытых разговоров Путина: Москва возмущена подтасовкой данных
12:27
Названы одни из самых неочевидных симптомов коронавируса
12:05
"Сломал мне ребра": изувеченная дебоширом Солнцевым жена превращается в овощ
11:49
"Они постоянно врут": адвокат вывел Дрожжину и Цивина на чистую воду
11:42
У нас с ним антипатия: Газманов объяснил причины своей неприязни к Аверину
11:38
СМИ сообщили о планах по повышению утильсбора на автомобили в России
11:11
Выжившую в жутком ДТП россиянку сбили насмерть после выхода из машины
11:07
Собчак плюнула на могилы родственников
10:57
Эпидемиолог рассказал о самых частых симптомах коронавируса у детей
10:54
"Позволяю себе любые позы": интимное признание Утяшевой в одном белье
10:46
"Из нас бьют искры": Буланова рассказала об отношениях с молодым актером
10:44
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 25,4 тысячи
10:32
"Оба дураки": Муцениеце пересмотрела отношение к разводу с Прилучным
10:29
Оставшуюся без денег Лолиту заметили в метро
10:20
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников
10:03
"Ублюдка в подоле принесешь?!": мать отчитала решившую рожать от спермы Джигарханяна Кравец
09:43
Врач дал россиянам советы по правильному выбору зимнего головного убора
09:42
"Говорят страшные вещи": "Любовница" Тарзана откровенно о связи с его шантажистками
09:29
Боль невыносимая: сердце Цискаридзе разрывается из-за внезапной смерти в семье
09:24
Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу
09:09
"Красавчик, знает, где вкусно": сын Шепелева покусился на грудь его невесты
08:43
Напряжение усилится: Лукашенко умудрился поссориться с церковью
08:42
80-летняя Светлана Светличная экстренно госпитализирована с инсультом
08:40
"Ему трудно было сидеть прямо": Онкобольной Юдашкин перенес четыре операции
06:42
Снимок сына-фрика Яковлевой без татуировок всполошил народ
04:36
Ирина Слуцкая оказалась прикована к постели: Очнулся – гипс
02:19
51-летняя Дженнифер Лопес выставила напоказ свои прелести
00:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 ноября 2020 года
21:55
"Наглость и безобразие!": народ взбунтовался из-за памятника Кобзону в Москве
21:45
Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку
21:42
Адвокат сделал важное заявление после известия о разводе Ефремова
21:10
Внезапная смерть ошарашила Губерниева
21:04
В Красном море на мине подорвался танкер
20:23
Житель Кубани убил жену и пасынка ради наследства
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление
Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку
Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза
"Наглость и безобразие!": народ взбунтовался из-за памятника Кобзону в Москве
"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр
Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него
Шоу-бизнес
Сам спровоцировал: Прилучного заподозрили в попытке пиара на жутком избиении

Сам спровоцировал: Прилучного заподозрили в попытке пиара на жутком избиении

Павел Прилучный. Кадр из "Тень звезды" (2020)
Известный актер Павел Прилучный подрался с директором ночного клуба в Калининграде, а затем обратился за помощью в столичную больницу. "Соперник" звезды утверждает, что они просто решили помериться силами.
прочитано 753 раза

Инцидент широко обсуждается со всех СМИ. Как сообщается, в ночной клуб актер отправился после очередного съемочного дня. У него были диагностированы тяжелые травмы лица.

ПО ТЕМЕ

Остается молиться: Прилучный хочет сбежать из больницы со сломанной челюстью

"Оба дураки": Муцениеце пересмотрела отношение к разводу с Прилучным

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Позднее журналисты выяснили, что оппонентом Павла Прилучного стал владелец клуба "Завод" Владимир Семенов. Сначала появилась информация о том, что артист сам спровоцировал Семенова своим агрессивным поведением. Однако на допросе бизнесмен рассказал, что драка произошла только потому, что они решили проверить, кто из них более хорош в боксе.

Прилучный и Семенов познакомились за несколько дней до происшествия. Уже тогда они начали обсуждать спорт и возник вопрос. Именно поэтому было принято решение встретиться в ночном клубе "Завод", где есть оборудованная площадка.

Поклонникам объяснение не показалось правдивым. Некоторые даже высказали предположение, что все это сделано ради пиара сериала "В клетке", в котором сейчас снимается Павел Прилучный. В 2019 году тоже произошла странная история на фоне нового проекта: в интернете появились кадры, на которых актер якобы уснул в чужой машине после утомительных съемок.

Сейчас полиция разбирается в произошедшем. Известно, что здоровью Павла ничего не угрожает. В своем инстаграм-аккаунте актер рассказал, что намерен побыстрее встать на ноги и вернуться к активной работе.


Автор: 26 ноября 2020, 12:54 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Прилучный в ноябре простился с летом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Утечка закрытых разговоров Путина: Москва возмущена подтасовкой данных
Напряжение усилится: Лукашенко умудрился поссориться с церковью
Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку
В Кремле отреагировали на слухи о "внебрачной дочери" Путина

Шоу-бизнес

Отец скоропостижно умер от коронавируса: сестричка Началовой сообщила о страшном горе
Агаларов отсудил у партнера 17 миллионов рублей
Рак? Шура шокировал нездоровой худобой
Эксперт раскрыла тайну сверхъестественного преображения Кейт Миддлтон

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Бурунов чуть не лишился мужского достоинства: Уролог меня ругал

Артист с содроганием вспомнил съемки
Шоу-бизнес

Эксперт раскрыла тайну сверхъестественного преображения Кейт Миддлтон

Дело не в пластике

Шоу-бизнес

"Они постоянно врут": адвокат вывел Дрожжину и Цивина на чистую воду

Пара путается в показаниях
Шоу-бизнес

"Оба дураки": Муцениеце пересмотрела отношение к разводу с Прилучным

Звезда поделилась размышлениями

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Внезапная смерть ошарашила Губерниева
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+