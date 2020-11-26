Утыканная проводами Светличная вышла на связь из больницы: Лежу под капельницей

Ночью звезду доставили в одну из клиник Москвы. Журналистам удалось дозвониться до Светланы Афанасьевны, и звезда рассказала, как себя чувствует.
По словам артистки, она лежит в отдельной палате. Сейчас врачи делают полное обследование организма пенсионерки. "Прохожу анализы на всех аппаратах. Лежу вот под капельницей", – отметила знаменитость.
Светлана Светличная пожаловалась, что болезнь настигла ее в не самый подходящий момент. Как заявила 80-летняя дива, обидно, что с ее здоровьем случилось недоразумение. "Но не смертельно!" – добавила актриса.
Как сообщает Пятый канал, ранее сообщалось, что звезда сама вызвала себе скорую помощь, как только почувствовала недомогание. По некоторым данным, у артистки случился инсульт, однако пока эта информация не подтверждена.
Стоит отметить, что проблемы со здоровьем могли стать следствием конфликта с семьей. Недавно Светлана Светличная обвинила родственников в покушении на свою жизнь. По словам актрисы, внучка намеренно оставила в ее квартире шарики ртути, чтобы побыстрее отправить бабушку на тот свет.
Также у Светланы Афанасьевны непростые отношения с единственным сыном. Они не общаются уже несколько лет. Актриса уверяет, что не перепишет свое жилье на родню.
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