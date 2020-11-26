80-летняя Светлана Светличная экстренно госпитализирована с инсультом

Светлана Светличная срочно госпитализирована. Артистка обратилась за помощью к медикам из-за резкой головной боли.

Звезда сама вызвала скорую. В настоящее время Светлана Светличная находится под наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.



Отметим, недавно знаменитость обвиняла родственников в покушении на ее жизнь. По словам Светланы Светличной, внучка Мария оставила в ее квартире шарики ртути. Она уверена, что девушка хочет ее отправить на тот свет, чтобы получить элитную недвижимость в Москве.

У актрисы сложные отношения и с единственным сыном Алексеем. Много лет семья не общается, ограничиваясь лишь нелестными репликами друг о друге в СМИ. Светлана Светличная заявляла, что не перепишет жилье на родственников.

В свою очередь внучка звезды советского кино опровергает все подозрения звездной бабушки. Она заверила, что артистка сама не хочет идти на контакт. Мария отметила, что у нее есть квартира, поэтому она не зарится на имущество Светланы Светличной.

По мнению родственницы знаменитости, жалобы и обвинения в ее адрес связаны с возрастом Светланы Светличной. Кроме того, Мария полагает, что таким образом актриса хочет обратить на себя внимание прессы и общественности.

