Светличная впервые увиделась с внучкой после обвинений в покушении

За последние несколько месяцев со Светланой Светличной произошли неприятности. Сначала звезда советского кино едва не покалечилась из-за упавшего на нее осветительного прибора. Позже актриса нашла в квартире разлившуюся ртуть.
Светлана Афанасьевна посчитала, что опасное вещество могла оставить ее внучка Мария, которая работает стоматологом. Актриса была убеждена: родные пытаются сжить ее со свету, чтобы получить квартиру. Мария в шоке от обвинений бабушки.
В студии "Пусть говорят" внучка Светличной рассказала, что в конце прошлого года у ее отца начались серьезные проблемы со здоровьем. Некоторое время он лежал в реанимации, а спустя несколько месяцев начался карантин. Мария предполагает, что ее обиженной бабушке просто не хватало внимания.
Также внучка актрисы отметила, что не претендует на квартиру, о которой идет речь. Мария заверила: она вполне может обеспечить себя сама. При этом девушка не стала отрицать, что вела с родными разговор о недвижимости Светличной.
Однако тогда Мария пыталась донести до бабушки, что завещать квартиру правнуку пока не стоит. Необходимо дождаться его совершеннолетия, считает она.
Светличная была рада спустя долгое время увидеться с внучкой. Актриса призналась, что испытала положительные эмоции от встречи с родственницей. Остается надеяться, что после этого эфира отношения Марии и Светланы Афанасьевны наладятся.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Вы верите в проклятье?
Таксист
Какие мужчины
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?
Чувствую влечение к другу