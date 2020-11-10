"Мы уже мертвые": Дрожжина и Цивин ждут "публичной казни"

Михаила Цивин и Наталья Дрожжина сделали эмоциональное заявление. Они готовы вернуть имущество семье умершего народного артиста СССР Алексея Баталова.

Супруги приняли решение отказаться от договора пожизненного содержания и остановить те доверенности, которые нам выдали Баталовы. Юрист Михаил Цивин в программе "Новые русские сенсации" на НТВ посетовал, что их с женой назначили аферистами, говоря, что они ограбили вдову актера Гитану Леонтенко и его дочь-инвалида.

Цивин добавил, что из свидетелей по делу их сделали обвиняемыми по уголовной статье. Отметим, что суд отпустил Дрожжину и Цивина домой под подписку о невыезде с условием, что пара не будет вступать в контакт с Баталовыми. Остальные детали пока следствие держит в тайне.

По словам Михаила Цивина, они с женой ждут "публичной казни". "Как в старые времена людей вешали, отрубали голову, примерно такое же мракобесие происходит сегодня вокруг нас. Главное, чтобы прежде, чем погаснет эта тема, не погасли мы с женой. Мы с ней приговорены, мы уже мертвые", – заявил юрист и себе с женой-актрисой.

Михаил Цивин поблагодарил вдову Баталова "за науку" и с горечью отметил, что дочь актера Мария в большой опасности, поскольку находится в заблуждении в силу своей чистоты и наивности. Женщина верит, что Дрожжина и Цивин ее предали.

В свою очередь Наталья Дрожжина призналась, что не ожидала той лавины грязи и ненависти, которые на нее обрушились от Гитаны Леонтенко. По словам актрисы, если она умрет, то это будет на совести тех, кто все это организовал.

Напомним, изначально вдова Баталова обвинила Дрожжину и Цивина в том, что они мошенники. Разразился скандал. Речь шла о том, что семья якобы обманула женщину, взяла с нее деньги на памятник покойному мужу, а потом и вовсе незаконно присвоила себе ее деньги и недвижимость.

