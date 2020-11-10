"17 отнятых ими квартир": известный продюсер разоблачил Дрожжину и Цивина

Громкое дело о незаконном присвоении имущества семьи актера Алексея Баталова общественность обсуждает уже несколько недель. Главными подозреваемыми являются Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, перепалки с которыми были у кинопродюсера Марка Рудинштейна.

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