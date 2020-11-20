Собчак с подругой влипли в историю в Дубае

Трудности у телеведущей и ее приятельницы возникли в Дубае. Она рассказала, что у девушки, учитывая, что та, как и Ксения Собчак, переболела COVID-19, по прилете в Дубай взяли мазок. А через сутки пришло смс, что у журналистки тесты отрицательные, а у подруги положительный.
Ксения Собчак добавила, что приятельнице предложили перейти по ссылке и узнать, что делать. Звезда посоветовала ей этого не делать, потому что это "путь в ад и "ковидный" отель вместо их шикарного за свои же деньги.
Знаменитость предложила подруге ничего не делать, а просто сдать еще один тест. После этого девушке стали звонить по три раза в день. Ксения Собчак запретила подруге брать трубку. А потом пришел анализ, который та сдала самостоятельно, и он показал отрицательный результат.
Отметим, в последнее время имя Ксении Собчак появляется в светских новостях в связи с ее личной жизнью. Напомним, в 2013 году телеведущая вышла замуж за актера Максима Виторгана. Три года спустя родился сын Платон, которому Максим уделял и продолжает уделять много времени. В 2018 год пара объявила о разводе. Через год теледива вышла замуж за известного режиссера Константина Богомолова.
Пара любит эпатировать публику и хвалить друг друга в соцсетях. Так, ранее режиссер в своем инстаграм-аккаунте заявил, что считает жену одним из лучших журналистов страны.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Мне 49 лет понравился молодой парень
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Форум
Вы счастливы?
Папа ставит дочери клизму 9 лет.
Кастовые отношения
Как вы думаете, будет ли третья мировая?