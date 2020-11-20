Собчак с подругой влипли в историю в Дубае

Ксения Собчак сообщила, что попала в неприятности. По ее словам, теперь на отдыхе одна из серьезных проблем – ложноположительные тесты на коронавирус.



Трудности у телеведущей и ее приятельницы возникли в Дубае. Она рассказала, что у девушки, учитывая, что та, как и Ксения Собчак, переболела COVID-19, по прилете в Дубай взяли мазок. А через сутки пришло смс, что у журналистки тесты отрицательные, а у подруги положительный.

Ксения Собчак добавила, что приятельнице предложили перейти по ссылке и узнать, что делать. Звезда посоветовала ей этого не делать, потому что это "путь в ад и "ковидный" отель вместо их шикарного за свои же деньги.

Знаменитость предложила подруге ничего не делать, а просто сдать еще один тест. После этого девушке стали звонить по три раза в день. Ксения Собчак запретила подруге брать трубку. А потом пришел анализ, который та сдала самостоятельно, и он показал отрицательный результат.

Отметим, в последнее время имя Ксении Собчак появляется в светских новостях в связи с ее личной жизнью. Напомним, в 2013 году телеведущая вышла замуж за актера Максима Виторгана. Три года спустя родился сын Платон, которому Максим уделял и продолжает уделять много времени. В 2018 год пара объявила о разводе. Через год теледива вышла замуж за известного режиссера Константина Богомолова.

Пара любит эпатировать публику и хвалить друг друга в соцсетях. Так, ранее режиссер в своем инстаграм-аккаунте заявил, что считает жену одним из лучших журналистов страны.