"Позволяю себе любые позы": интимное признание Утяшевой в одном белье

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира – титулы и регалии Ляйсан Утяешевой можно перечислять долго. А какая она без обручей, мячей и скакалок?



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