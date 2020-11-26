"Позволяю себе любые позы": интимное признание Утяшевой в одном белье

У Ляйсан есть интимные секреты. И пришло время ими поделиться. "С 16 лет обожаю черные колготки, призналась она. – На тренировку – плотные черные под черный купальник".
Причем любовь к этому популярному эластичному виду нижнего белья у нее – с детства. "Сколько радости было, когда получала официальное добро от мамы зимой на мини-юбку, сказав "ну я же в колготках", – вспоминает она. – Время шло, модные тенденции менялись и теперь можно выбрать на любой вкус: с полосками, под леопард, в горошек..."
Жена юмориста Павла Воли, как оказалось, любит пошалить в белье. "Нереально интригующее ощущение хулиганства, позволяя себе любые позы в красивых колготках", – заявила она на своей странице в социальной сети "Инстаграм" и предстала в нескольких волнующих соблазнительных видах.
"Божественно красива", "Утонченная куколка", "Идеал", "Стильная хулиганка" – восторгаются поклонники кокетливыми снимками Утяшевой в одних колготках. Ею хочется любоваться бесконечно, как на огонь и воду.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Заниматься любовью при ребенке
Собака
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Отношения на расстоянии
Почему девушки выбирают постарше?
Наказали дочь ремнём.