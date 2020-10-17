Воля и Утяшева вышли на связь после слухов о проблемах в семье

Несколько дней назад 16-летняя Дарья Иванова поделилась несколькими кадрами в "Инстаграм". На первом фото девушка запечатлена в компании подруги. "Как все хорошо начиналось", – подписала она. Следом выложила снимок, на котором можно увидеть дремлющего за столиком в ресторане Павла, с надписью: "Как все завершилось".
Что связывает женатого комика и девушек, одну из которых подозревают в эскорте, неизвестно. Пока Воля и Утяшева не комментируют произошедшее, слухи быстро распространяются по Сети и бросают тень на репутацию резидента Comedy Club.
Впрочем, совместная поездка супругов в Санкт-Петербург и их новые видео в "Инстаграм" говорят о том, что между ними все хорошо. Накануне Ляйсан и Павел опубликовали кадры из Северной столицы. Там они посетили несколько светских мероприятий.
На одну из вечеринок Утяшева надела наряд из латекса, что стало поводом для шуток Воли. Он назвал супругу "супергероем Женщиной-клеенкой". В ответ гимнастка обратилась к мужу как к "мужчине-водолазке". Милое общение лишний раз доказывает, что у Ляйсан и Павла прекрасные отношения.
Ранее на слухи о проблемах в семье комика и гимнастки отреагировал Гарик Мартиросян. По его мнению, на опубликованном Дарьей фото вовсе не Павел. Он уверен, что злоумышленники воспользовались фотошопом и "раздули скандал".
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