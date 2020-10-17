Воля и Утяшева вышли на связь после слухов о проблемах в семье

На днях общественность неожиданно начала обсуждать личную жизнь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Снимок комика, отдыхающего в компании молодых красавиц, вызвал вопросы. Многие предположили, что союз юмориста и гимнастки не такой крепкий, как кажется на первый взгляд. Накануне же артисты дали понять: в их семье все хорошо.

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