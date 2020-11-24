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"За идиотов держат": Лолита осталась без денег в затопленной квартире в Болгарии

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Лолиты Милявской есть элитные апартаменты в Болгарии. Однако вместо приятного отдыха это имущество доставляет ей одни проблемы. В этом году из-за долгого отсутствия Лолита лишилась крупной суммы денег по страховке.
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В элитном жилом комплексе, где давным-давно купила квартиру Лолита Милявская, также имеют собственное жилье Лариса Гузеева, Борис Моисеев, Надежда Бабкина. Но только Лолите страшно не везет. Сначала ее мучил страшный запах фекалий. Оказалось, что неподалеку стоит свиноферма. Потом она сдавала жилье туристам и платила сумасшедшие деньги за обслуживание апартаментов. Позже квартиру ограбили.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

В 2015 году прямо напротив шикарных окон элитной квартиры развернулась стройка, и апартаменты мигом "переехали" с первой линии на вторую. Конечно, стоимость недвижимости моментально упала. Лолите надоели все эти ЧП, и она даже хотела продать апартаменты, но что-то все тянула. А зря.

Теперь случилась новая беда. Пока певицы не было дома, в квартире прорвало кран и затопило два этажа ниже. Узнав о происшествии, Лолита немедленно обратилась в страховую компанию, которая гарантировала ей выплаты по любым несчастным случаям. Но и тут певицу ждал неприятный сюрприз. оказывается, ей не выплатят ни копейки, так как артистка не появлялась в Болгарии больше месяца... О несчастье певица рассказала в своем "Инстаграм".

"Пока делали экспертизу затопления, не забыли выслать новую страховку на следующий год. Вероятно, совсем русских за идиотов держат", – написала Лолита.

Звезда призвала своих коллег и друзей быть осмотрительнее перед выбором страховой компании и учитывать все нюансы. А тех, с кем ей удалось столкнуться, она пристыдила и заявила, что с такими людьми "нельзя сходить в туалет на одном гектаре".

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса многие звезды полетели отдыхать на российские курорты и не попали на свои виллы и дачи за рубежом.

Автор: 24 ноября 2020, 13:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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После своих сексуальных откровений эта пожилая женщина стала ещё более неприятной.
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