Названо имя нового наследника Армена Джигарханяна

В театре на Ломоносовском проспекте нет явных кандидатур, кто мог бы стать руководителем культурного учреждения. Поэтому было решено позвать стороннего режиссера.
Но желающих возглавить театр Армена Джигарханяна не так много. Ведь, как известно, он переживает не лучший период. Само здание и внутренние помещения давно пора ремонтировать, билетов в последнее время продается мало.
Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений заполняемость и вовсе сократили до 25 процентов. Сам Армен Борисович в последние годы жизни почти никогда не приезжал в театр и не проверял, как идут дела. Теперь же сцена и вовсе осиротела.
Но тот, кто взвалит на себя эту ношу, все-таки нашелся. Главным претендентом на пост художественного руководителя театра может стать актер и режиссер Сергей Газаров.
Теперь ему предстоит много работы, пишет "МК". Он авторитетный человек в театральной сфере, достиг больших успехов на актерском поприще. Крайняя его постановка "Ревизор" в театре Олега Табакова получила большой успех.
Напомним, Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет 14 ноября. Его похоронили 17 ноября.
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