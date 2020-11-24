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Беременная невеста Алибасова довела Федосееву-Шукшину до приступа: Начинает печь в груди

Беременная невеста Алибасова довела Федосееву-Шукшину до приступа: Начинает печь в груди

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В минувшие выходные стало известно, что Бари Алибасов готовится стать отцом. Его помощница и массажистка Виктория находится на шестой неделе беременности. При этом продюсер все еще женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной.
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По словам артиста, он сблизился с Викой еще до женитьбы на 82-летней коллеге. Как отметил Бари-младший, это была именно его идея: привести к пожилому отцу девушку для оказания интимных услуг. Он назвал невесту родителя аферисткой и мошенницей, якобы именно она уговорила Алибасова жениться на Федосеевой-Шукшиной, чтобы получить ее имущество.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Впрочем, продюсера не смущают обвинения сына. Он уже готовится оставить все наследство ребенку, которого сейчас вынашивает Виктория. Артист не стесняется публично признаваться молодой массажистке в любви и даже называет ее девятой официальной женой.

Лидия Федосеева-Шукшина с трудом переносит очередное предательство мужа. Напомним, сейчас актриса находится в процессе развода и раздела имущества с Бари Алибасовым. Около года назад звезда подарила супругу квартиру в Новой Москве, но затем захотела вернуть недвижимость. Оказалось, что продюсер уже успел переписать апартаменты на своего помощника.

По словам дочери Федосеевой-Шукшиной Ольги, мать узнала о беременности Виктории через пиар-директора мужа. А видео, на котором Бари Алибасов обнимается с молодой любовницей, буквально довело актрису до приступа.

"Когда начинает печь в груди. У нее участился этот приступ, а из-за последних событий у нее, естественно, поднялось давление", – отметила наследница артистки.

Автор: 24 ноября 2020, 12:46 Источник: На самом деле ✓ Надежный источник
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

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Гость
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Гость
Понятно, что это спектакль, бездарный, слепленный на коленке. Как только появляется бесноватый сынок Барри - не ждите правды. Но как можно было так унизить и оскорбить Лидию Шукшину? Какая бы она не была, но она очень пожилой человек, уже плохо соображающий и такой удар от гнусной семейки. Да и Сабина, и Роман как могли принять участие в этом балагане? Стыдно, господа.
Им всем за бабло ничего не стыдно
Гость
Ответить
Понятно, что это спектакль, бездарный, слепленный на коленке. Как только появляется бесноватый сынок Барри - не ждите правды. Но как можно было так унизить и оскорбить Лидию Шукшину? Какая бы она не была, но она очень пожилой человек, уже плохо соображающий и такой удар от гнусной семейки. Да и Сабина, и Роман как могли принять участие в этом балагане? Стыдно, господа.
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