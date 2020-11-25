"Почему мужики живут меньше": названа причина драки Прилучного

На прошлой неделе Павел Прилучный прилетел в Москву с серьезными травмами. Врачи диагностировали у актера смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти. Они назначили операцию.
Оказалось, что Прилучного избил бизнесмен, с которым он повздорил в калининградском клубе "Завод". Как пишет телеграм-канал Mash, за несколько дней до драки мужчины виделись в ночном заведении и стали друг перед другом хвастаться мастерством в боксе.
Прилучный, желающий доказать свое превосходство, вызвал бизнесмена на поединок. Через несколько дней мужчины встретились в "Заводе", где и произошла драка. Соперник, в отличие от Павла, не получил серьезных травм.
"Почему мужики живут меньше", – иронично отметили авторы телеграм-канала.
Напомним, Павел Прилучный прибыл в Калининград для съемок сериала "В клетке 2". Из-за инцидента, вероятно, работа над проектом будет отложена.
Сам актер уже высказывался насчет произошедшего. Экс-супруг Агаты Муцениеце посмеялся над тем, что многие СМИ перевернули историю, будто он подрался за бабушку в гей-клубе. Он поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал поделиться подробностями случившегося позже.
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