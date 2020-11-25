"Почему мужики живут меньше": названа причина драки Прилучного

Каждый день появляются новые подробности инцидента с Павлом Прилучным, который оказался в московской больнице с травмой головы. По последним данным, актер вступил в конфликт с бизнесменом в Калининграде. Журналисты узнали, почему мужчины начали махать кулаками.

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