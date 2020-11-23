"Вклад в будущий фильм": Прилучный заработал на истории с избиением

Накануне СМИ сообщили, что Павел Прилучный обратился в московскую больницу после неприятного инцидента в Калининграде. Что именно произошло с актером, неизвестно. По данным "Комсомольской правды", его избили. Полицейские уже проводят проверку.
Врачи диагностировали у актера смещение скуловой кости. Также на теле Павла есть ссадины. Сейчас он готовится к серьезной операции, которая назначена на вторник, 24 ноября. О случившемся звезда сериала "Мажор" уже поговорила с бывшей женой Агатой Муцениеце.
В надежде узнать подробности случившегося, журналисты "Пятого канала" связались с представителем артиста Екатериной Сычевой. Она отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию. Агент Павла не стал скрывать:
"Мы уже продали историю одному телеканалу".
Таким образом Сычева подтвердила, что Прилучный получил гонорар за историю об инциденте и теперь не может раскрывать подробности до того, пока передача с его участием не выйдет в эфир. "Это вклад в его будущий фильм", – многозначительно сказала она.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что травматолог не исключает тяжелых осложнений у Павла Прилучного. По мнению эксперта, актер может потерять речь.
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