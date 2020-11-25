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Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся

Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся

Павел Прилучный. Кадр из "Жизнь впереди" (2017)
Появились новые подробности громкого инцидента с Павлом Прилучным, который был госпитализирован в Москве с многочисленными травмами головы. Калининградский бизнесмен Илья Васильев, который подружился с артистом на съемках сериала "Преступление", поделился деталями произошедшего со звездой театра и кино.
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Громкая история с Павлом Прилучным случилась в Калининграде, в клубе "Завод". По словам его товарища, в момент конфликта актер был в клубе не один. По предварительной информации, с ним отдохнуть пошли его тренер по боксу и водитель.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

По одной из версий Васильева, друг мог поехать в клуб, чтобы посмотреть локацию для съемок фильма "В клетке 2", поскольку сам является продюсером проекта. Он отметил, что в некоторых СМИ прочитал, что их вместе побили в гей-клубе. "Это неправда. Во-первых, мы нормальные мужики... Во-вторых, я не был с Павлом", – заявил Илья.

Мужчина уверен, что Павел Прилучный в момент драки не был пьян, на что указывают данные экспертиз. Теперь не совсем понятно, как без знаменитости, которая играет главную роль в фильме "В клетке 2", будут дальше снимать картину. Возможно, продюсеры примут решение о переносе съемок.

Ранее сам актер высказался о нашумевшей истории с избиением. По словам артиста, пресса распространяет дезинформацию. Павел Прилучный посмеялся над светскими обозревателями, которые перевернули историю так, будто он "подрался за бабушку в гей-клубе". Он подчеркнул, что журналистов в первую очередь интересует повышение интереса к их публикациями, а не правда.

Павел Прилучный заявил, что он обязательно поделится реальными обстоятельствами произошедшего, но сделает это в сотрудничестве с правоохранительными органами. Кроме того, знаменитость поблагодарила своих поклонников за поддержку, а врачей – за оказанную помощь.

Автор: 25 ноября 2020, 08:39 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Прилучный в ноябре простился с летом

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