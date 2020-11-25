"Папа уже не свежий": сын сделал заявление о пораженном коронавирусом Ширвиндте

"Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт госпитализирован в одну из московских больниц с вирусной пневмонией", "Ширвиндт в женой в больнице в тяжелом состоянии", – подобные тревожные заголовки появились в новостной ленте. О том, что на самом деле происходит с любимым актером и режиссером, "Дни.ру" узнали от его сына – актера и телеведущего Михаила Ширвиндта.



прочитано 1123 раза