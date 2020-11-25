"Папа уже не свежий": сын сделал заявление о пораженном коронавирусом Ширвиндте

"Меня замучили бесконечные звонки СМИ – "желтых" и не очень, пишут люди в социальных сетях поэтому хочу поделиться с вами, – говорит Ширвиндт. – У папы, действительно, этот жуткий ковид, но в очень легкой форме – небольшая температура и легкий кашель. У мамы вообще бессимптомно".
"В принципе, с такими симптомами лечатся дома, – пояснил Михаил Ширвиндт. – Но, учитывая, что папа, уже не свежий, как и мама, возраст у них значимый (Александру Анатольевичу 86 лет, его супруге Наталье Николаевне – 85 – Прим. ред.), решили поместить их в больницу, где они получают все необходимые терапевтические услуги".
Напомним, ранее директор Театра Сатиры Мамед Агаев рассказал о состоянии худрука. По его словам, у звезды резко поднялась температура. "Возраст все-таки серьезный, надо обследоваться", – отметил директор. По заявлению представителя театра, он общается с Александром Ширвиндтом несколько раз в день и следит за изменениями в самочувствии. "Все будет хорошо", – надеется Агаев. И уверяет, что госпитализация артиста не скажется на работе театра.
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