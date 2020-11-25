Появились данные о состоянии госпитализированного Ширвиндта: Возраст все-таки серьезный

Утром 25 ноября появились данные о госпитализации Александра Ширвиндта. Актера вместе с женой доставили в 52-ю больницу, которая специализируется на лечении коронавирусной инфекции. На данный момент у артиста подозревают пневмонию.

Ранее сообщалось, что у актера проблемы с дыханием – сатурация упала до 93%. У супруги звезды наблюдается высокая температура – около 38 градусов. Как оказалось, недомогание артист почувствовал еще три дня назад.

Пока неизвестно, от кого мог заразиться Александр Ширвиндт, так как последнее время он жил на даче и почти ни с кем не контактировал. Директор Театра Сатиры Мамед Агаев рассказал журналистам о состоянии худрука. По его словам, госпитализация артиста никак не скажется на работе театра.

Как оказалось, у актера только подозрение на коронавирус – скорее всего, его выпишут через несколько дней. Также Александр Ширвиндт редко бывал в театре в последнее время – если нужно было подписать какие-то бумаги.

Мамед Агаев рассказал, что у звезды резко поднялась температура. "Возраст все-таки серьезный, надо обследоваться", – отметил директор. По словам представителя театра, он общается с Александром Ширвиндтом несколько раз в день и следит за изменениями в самочувствии. "Все будет хорошо", – надеется Агаев.

Напомним, вторая волна коронавируса в России набирает обороты. Ежедневный прирост заболевших составляет порядка 24 тысяч человек. Инфекцию уже успели перенести Кристина Асмус, Андрей Краско, Надежда Бабкина, Ксения Собчак и другие.