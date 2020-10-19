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Шоу-бизнес

"Кладбище – веселая вещь!": остроумный Ширвиндт после панихиды блеснул на могиле Захарова

Фото: Дни.ру
Марк Захаров родился в 1933-м году, а Александр Ширвиндт – в 1934-м Они знакомы были большую часть жизни. Поэтому не прийти на открытие памятника покойному худруку "Ленкома" действующий худрук театра Сатиры не мог.
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Личный водитель на представительском "Мерседесе" подвез Александра Ширвиндта почти к могиле Марка Захарова. "Кладбище – веселая вещь", – философски заметил Александр Анатольевич. И свое выступление на открытии памятника другу сразу после панихиды превратил в stend up шоу.

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"62 года – довольно большой срок общения, – начал Ширвиндт. – Я даже помню, как в 1954 году на Тверской площади открывали памятник Юрию Долгорукому, куда собрали всю московскую элиту. Была ужасная промозглая погода! И покрывало, которым памятник был скрыт от глаз, в момент открытия за что-то зацепилось. А когда его удалось снять, отличавшийся остроумием композитор Сигизмунд Кац на всю площадь вдруг сказал: "Не похож!" Как будто сам помнит умершего в 1157 году Долгорукого".

Обратил внимание собравшихся Ширвиндт и на то, что все в масках пришли открывать памятник. "Марик бы посмеялся по этому поводу, придумал бы выходную арию Мистера Икс со словами "Всегда быть в маске судьба моя", – говорит Александр Анатольевич. – Вот по телевизору идет бегущая строка, что в масках надо быть в театре, магазине, баре и на кладбище. Очень боятся что мы заразим (показывает на могилы – Прим. ред.)

Фото: Дни.ру

Выступление Ширвиндта на могиле Захарова превратилось в шоу. Люди хохотали, но сам актер был серьезен – это его фирменный прием. Марк Анатольевич оценил бы блистательное выступление друга!

Автор: 19 октября 2020, 16:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей

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